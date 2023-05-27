10 قتلى باشتباكات بين رعاة ومزارعين في تشاد

نجامينا (وكالات)

قتل 10 أشخاص على الأقل في اشتباكات بين رعاة ماشية ومزارعين في جنوب تشاد، فيما تدور نزاعات دامية بين هذه المجتمعات، على ما أفاد حاكم المنطقة أمس. والعنف بين المجتمعات المحلية في وسط تشاد وجنوبه شائع، إذ إن العديد من السكان مسلّحون. وهم يحرّضون الرعاة الرحل ضد المزارعين الذين يتهمون الرعاة خصوصاً بأنهم يلحقون أضراراً بحقولهم من خلال رعي ماشيتهم فيها.

وأدت مشادة بين راعٍ يبلغ 12 عاماً أدخل ماشيته إلى حقل فول سوداني يملكه مزارع في قرية تبعد 600 كيلومتر جنوب شرق العاصمة نجامينا، إلى مقتل الفتى، على ما ذكر حاكم إقليم مندول، ادوم فورتي أمادو.

وأضاف الحاكم أن «عائلة الفتى قتلت 9 مزارعين انتقاماً له»، مشيراً إلى أن 5 رعاة، مرتكبي عملية القتل اعتقلوا، بالإضافة إلى قاتل الراعي الشاب. ويأتي الرعاة عادة من مناطق قاحلة في الساحل شمال تشاد سعياً للاستقرار في أرض أكثر خصوبة لتربية الإبل والأغنام.

في منتصف أبريل، قُتل 22 شخصاً على الأقل و11 آخرين في منتصف مايو في مقاطعة لوغون الشرقية، جراء اشتباكات بين هذه المجتمعات، لكن نجامينا أكدت حينها أن العملية أتت في إطار هجوم استهدف قطعاناً ونفذه «قطاع طرق» أتوا من جمهورية أفريقيا الوسطى المجاورة. كما قتل ما لا يقل عن 170 شخصاً منذ منتصف مايو في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا، وفقاً لمسؤول محلي، في اشتباكات دارت بين رعاة ومزارعين أجبرت أكثر من 3500 شخص على الفرار.