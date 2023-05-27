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فريق فني سعودي يصل دمشق لمناقشة إعادة فتح سفارة المملكة

فريق فني سعودي يصل دمشق لمناقشة إعادة فتح سفارة المملكة
28 مايو 2023 01:24

الرياض (الاتحاد)

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وصل الفريق الفني السعودي المعني بإعادة فتح سفارة المملكة العربية السعودية في سوريا إلى العاصمة دمشق، وذلك إنفاذاً لقرار المملكة استئناف العمل في بعثتها الدبلوماسية في سوريا.
والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي، بمعاون وزير الخارجية السورية أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة دمشق.
وخلال اللقاء، عبّر رئيس الفريق السعودي عن شكره لمعاون وزير الخارجية على ما لقيه الفريق من ترحيب وحفاوة في الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول، فيما أعرب سوسان عن ترحيبهم واستعدادهم وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي.

دمشق
السعودية
سوريا
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