أنقرة: مستمرون في التواصل مع أطراف «صفقة الحبوب»

اسطنبول (وكالات)

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس أن سلطات بلاده تواصل اتصالاتها مع المشاركين في صفقة الحبوب حول موضوع تمديدها في المستقبل.

وقال خلوصي: «تم تمديد الاتفاقية لمدة شهرين، نواصل الاتصالات مع المشاركين فيها، وسنتحدث لاحقا عن ذلك، وسنقيم الوضع، وسنعمل على تمديد الاتفاقات لفترة جديدة» وذلك حسبما صرح لوسائل إعلام محلية.

وتقف العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق القسم الروسي من الاتفاق، حيث تعهدت دول العقوبات بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تستمر بمعاقبة شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع روسيا.

في وقت سابق، أكدت الخارجية الروسية موافقة موسكو على تمديد مبادرة «حبوب البحر الأسود» لمدة شهرين إضافيين، مشددة على ضرورة حل العقبات في تنفيذ المبادرة.

في السياق، قالت الأمم المتحدة أمس الأول إن الاتفاق الذي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب والأسمدة من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، لم يستأنف العمل بصورة كاملة بعد، وذلك منذ أن توقف قبل قرار روسيا بالموافقة على تمديده الأسبوع الماضي.

وتأتي مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو بين روسيا وأوكرانيا، ضمن المساعي الرامية لتخفيف أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وتتضمن المبادرة ثلاثة موانئ أوكرانية لكن الأمم المتحدة قالت إنه لم تحصل أي سفينة على تصريح بالإبحار صوب ميناء بيفديني الأوكراني منذ 29 أبريل.

وقالت المنظمة الدولية في بيان إنها وتركيا «تعملان عن قرب مع باقي الأطراف بهدف استئناف العمليات بصورة كاملة، وإزالة جميع العوائق التي تعرقل العمليات وتحد من نطاق المبادرة». واتهمت أوكرانيا روسيا يوم الثلاثاء الماضي بإخراج ميناء بيفديني عمليا من المبادرة في الوقت الذي تشكو فيه روسيا من عدم قدرتها على تصدير الأمونيا عبر خط أنابيب إلى بيفديني بموجب الاتفاق. وقالت الأمم المتحدة إن الاتفاق يشمل أيضا صادرات الأسمدة، بما في ذلك الأمونيا، لكن «لا توجد مثل هذه الصادرات حتى الآن».

وبموجب المبادرة، يعطي مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الذي يتكون من مسؤولين من أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة الإذن للسفن بالإبحار ويجري عمليات تفتيش لها قبل أن تتوجه إلى موانئ أوكرانيا وبعد الخروج منها. وقالت الأمم المتحدة إن المركز لم يسجل أي سفن جديدة الخميس الماضي لكن جرى الاتفاق على تسجيل سفينتين الجمعة، مشيرة إلى وجود 13 سفينة يجري تحميلها حاليا في الموانئ الأوكرانية 6 منها في ميناء تشورنومورسك و7 في ميناء أوديسا.