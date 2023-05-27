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روسيا: تدخّل الغرب في أزمة أوكرانيا لن يؤثر على سيرها

دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين
28 مايو 2023 00:35

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا ستحقق أهدافها من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بالرغم من ازدياد مؤشرات تورط الغرب في الأزمة الأوكرانية.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في حديث لبرنامج تلفزيوني "من الواضح أن درجة المشاركة الغربية المباشرة وغير المباشرة في الأزمة الأوكرانية آخذة بالازدياد يوما بعد يوم. وبالرغم من أن هذه المشاركة يمكن أن تطيل أمد الصراع، إلا أنها لن تغير الموازين بشكل جذري، ولن تؤثر على سير عملياتنا"، وفقا لما نقلته قناة "آر تي" الروسية.
وشدد بيسكوف على أن "العملية العسكرية ستستمر حتى تحقق جميع الأهداف التي وضعها الرئيس فلاديمير بوتين"، مؤكدا أن "روسيا ستعمل على تأمين جميع مصالحها".
وردا على سؤال حول حدود تصعيد الغرب للصراع في أوكرانيا، قال بيسكوف إن "حدود تدخل الغرب وتصعيده للصراع يجب أن تحدده عقول وضمائر الغرب الجماعي". 

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المصدر: آ ف ب
ديمتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
الأزمة الأوكرانية
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