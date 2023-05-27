مقتل 11 شخصاً بانهيار جليدي في باكستان

قالت هيئة إدارة الكوارث في باكستان، اليوم السبت، إن انهياراً جليدياً أودى بحياة 11 شخصاً على الأقل أثناء عبورهم منطقة جبلية شمال باكستان.

وأصيب 13 آخرون في الانهيار الجليدي الذي ضرب عدداً من الأسر في ممر «شاونتر توب» الجبلي في وقت متأخر أمس الجمعة.

يقع الممر على ارتفاع 4420 متراً فوق مستوى سطح البحر.

وقالت الهيئة، في بيان، إن جثث الضحايا انتشلت، مضيفة أن الجرحى ومن بينهم طفل نُقلوا إلى مستشفى محلي في حالة حرجة.

وأعاقت الظروف الجوية السيئة عملية الإنقاذ وجعلت الوصول إلى مكان الحادث أمراً صعباً.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان «يتزايد هذا النوع من الحوادث في باكستان بسبب تأثير تغير المناخ».

تعد باكستان واحدة من بين الدول العشر الأكثر عرضة لخطر الكوارث الطبيعية بسبب تغير المناخ.

ودعا شريف المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في إنقاذ الدول النامية التي تواجه تحديات اقتصادية بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ.