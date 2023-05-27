هجوم إلكتروني يعطّل مواقع حكومية في السنغال

أعلن متحدث باسم الحكومة السنغالية، اليوم السبت، إن هجوماً إلكترونياً تسبب في توقف عدد من المواقع الإلكترونية للحكومة السنغالية الليلة الماضية بعد استهدافها بهجمات لتعطيل خدماتها.

تأتي الهجمات الإلكترونية فيما تشهد السنغال، مظاهرات.

يُنظر إلى السنغال، على نطاق واسع، على أنها واحدة من أكثر الدول استقراراً في غرب أفريقيا.

وقال عبده كريم فوفانا، المتحدث باسم الحكومة، في بيان اليوم، إن جهوداً تُبذل لعودة المواقع الإلكترونية إلى العمل من جديد.

وعاد موقع الرئاسة السنغالية إلى العمل بعد ظهر اليوم. لكن مواقع رسمية أخرى كانت ما تزال معطلة فيما يبدو، منها الموقع الحكومي وموقع وزارة المالية.