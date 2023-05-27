هدوء في السودان مع استمرار الهدنة

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، هدوءا نسبيا في ظل هدنة تستمر سبعة أيام.

تهدف الهدنة، التي وقعت يوم الاثنين برعاية الولايات المتحدة والسعودية، إلى ضمان ممر آمن للمساعدات الإنسانية والتمهيد لمحادثات أوسع نطاقا.

وأدى التصعيد، الذي اندلع في 15 أبريل الماضي، إلى مقتل 730 مدنيا على الأقل وإصابة الآلاف ونزوح 1.3 مليون سوداني عن ديارهم إما لاجئين في دول الجوار أو نازحين إلى مناطق أكثر أمنا داخل البلاد.

وقال شهود عيان، اليوم السبت، إن الخرطوم تشهد بعض الهدوء، بالرغم من ورود أنباء عن سماع إطلاق نار متفرق في مناطق بجنوب العاصمة وفي مدينة أم درمان المقابلة لها عبر نهر النيل.

وقالت الشرطة السودانية، اليوم السبت، إنها توسع نطاق انتشارها.

وذكر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، على موقع تويتر اليوم السبت، أنه بدأ في تقديم مساعدات غذائية لسكان الخرطوم، وأضاف «يلزم توفير السلامة والأمن وإمكانية الدخول (إلى المناطق) حتى نتمكن من زيادة دعمنا ليشمل 500 ألف شخص».