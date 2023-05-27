مكارثي يحدد موعداً لإبرام اتفاق حول سقف الدين الأميركي

حدد كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأميركي، المنتمي للحزب الجمهوري، اليوم السبت، موعدا محتملا لإبرام اتفاق مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف ديون الحكومة الاتحادية الأميركية.

وقال مكارثي إن من الممكن التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن بحلول الموعد النهائي في الخامس من يونيو المقبل.

وأضاف مكارثي «أشعر بقرب التوصل إلى اتفاق... لأنني أرى تقدما، لكن هذا ليس بالأمر السهل بأي حال».

ولدى سؤاله عما إن كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول الخامس من يونيو، وهو الموعد الذي قالت وزارة الخزانة إن الحكومة ستعاني بحلوله من عدم القدرة على سداد فواتيرها ما لم يتم التوصل لاتفاق، رد مكارثي بالقول «نعم».

وحذّرت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، الجمعة، من أن الولايات المتحدة قد تتخلّف عن السداد اعتباراً من 5 يونيو، في تقديرات محدّثة بعدما أشارت سابقاً إلى أن هذا الأمر قد يحصل في الأول من الشهر. وجاء في رسالة، وجّهتها يلين إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، أنه «بناء على أحدث البيانات، تفيد تقديراتنا بأن موارد الخزانة لن تكون كافية للوفاء بالتزامات الحكومة إذا لم يعمد الكونجرس إلى رفع سقف الدين العام أو تعليقه بحلول الخامس من يونيو».

ويجري ممثلون من فريق الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن وآخرون من مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح برفع سقف ديون الحكومة الاتحادية الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار أميركي.

يربط المحافظون موافقتهم على رفع سقف الدين العام بالتوصل لاتفاق على خفض النفقات العامة.