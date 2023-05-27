موريتانيا تقترع في الدورة الثانية من انتخابات البرلمان

توجه الموريتانيون، اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع لاختيار 36 مقعدا متبقيا في البرلمان في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ومن المفترض أن تعزز هذه الانتخابات الغالبية التي حققها حزب الإنصاف الحاكم الذي يتزعمه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وهي الأولى منذ توليه رئاسة البلد في 2019، والمعروف بأنه أحد البلدان القليلة الاكثر استقرارا في منطقة الساحل التي تشهد هجمات يشنها إرهابيون.

ويتم اعتماد نظامين للاقتراع بحسب نوع الدائرة الانتخابية.

وستعلن النتائج في الأيام القليلة المقبلة.

جرت الدورة الأولى من الانتخابات في 13 مايو الجاري.

إضافة إلى فوزه الساحق في الدورة الأولى، فاز حزب الإنصاف أيضا في المجالس الإقليمية وفي 165 بلدية من أصل 238. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2024.