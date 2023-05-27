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روسيا تعترض صواريخ بعيدة المدى ومسيّرات

صاروخ "ستورم شادو"
27 مايو 2023 16:50

نقلت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، إن روسيا اعترضت صواريخ بعيدة المدى ومسيّرات.
وقالت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن وزارة الدفاع، إن القوات الروسية اعترضت صاروخي "كروز" بعيدي المدى من طراز "ستورم شادو" كانت بريطانيا قدمتهما لأوكرانيا.
وذكرت الوكالة أن الوزارة قالت أيضا إنها اعترضت صواريخ "هيمارس" و"هارم" أميركية الصنع ذات مدى أقصر وأسقطت 19 طائرة مسيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
بدورها، قالت صحيفة "كوميرسانت"، نقلا عن تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي، إن طائرتين مسيرتين شنتا هجوما على خط أنابيب "دروجبا" النفطي بمنطقة "تفير" الروسية اليوم السبت.
وأصبحت بريطانيا أول دول تزود أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى كانت كييف تطالب بها.

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المصدر: رويترز
صواريخ بعيدة المدى
مسيرات
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