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مقتل 11 شخصاً في انهيار جليدي بشمال باكستان

مقتل 11 شخصاً في انهيار جليدي بشمال باكستان
27 مايو 2023 15:59

ذكر مسؤولون اليوم السبت أن 11 شخصا على الأقل قتلوا، عندما حدث انهيار جليدي في شمال باكستان، بالقرب من الحدود مع الصين.

ووقع الحادث في منطقة "أستور" في "جيلجيت-بالتيستان" ، عندما تعرضت مجموعة من الرعاة، في طريقهم من الشطر الذي تسيطر عليه باكستان من كشمير، لانهيار جليدي في وقت مبكر من الصباح.

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وقال زيارة علي، أحد المتحدثين باسم شرطة السياحة لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) "تم العثور على جثث 11 شخصا على الأقل، من بينهم ثلاث نساء". وأضاف أن عمليات الإنقاذ مازالت جارية، وسط طقس سيء في المنطقة. وأصيب أكثر من 12 شخصا. وأضاف علي أن إجمالي 34 راعيا كانوا مسافرين ، وقت الحادث، برفقة أسرهم.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أطفال، من بين هؤلاء المتضررين. وقال المسؤول الحكومي البارز، محي الدين واني لـ(د.ب.أ) إنه تم الإعلان عن حالة طوائ في المستشفيات بالمنطقة".

المصدر: د ب أ
باكستان
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