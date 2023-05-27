البابا فرنسيس يستأنف نشاطه بعد إصابته بحمى

استأنف البابا فرنسيس السبت أنشطته بعد يوم راحة بسبب إصابته بحمى كما أعلن الفاتيكان حيث سيشارك الحبر الأعظم بعدة لقاءات خاصة.

وأضاف الفاتيكان أن البابا البالغ من العمر 86 عاما والذي أدخل الى المستشفى لإصابته بالتهاب رئوي قبل حوالي شهرين، لديه برنامج اجتماعات كامل.

والجمعة أعلن الناطق باسم الحبر الأعظم ماتيو بروني أن البابا الارجنتيني ألغى لقاءاته "بسبب إصابته بحمى" وإرهاق عام.

عقد البابا ثمانية اجتماعات الخميس وقد تحدث خصوصا الى راهبات وإلى المؤتمر الأسقفي الإيطالي ومجموعة من الشباب من شبكة "سكولاس أوكورنتس" التعليمية.

ويستقبل البابا محاوريه من جمعيات ورجال دين ورؤساء دول صباحا في الفاتيكان في جلسات رسمية يلقي خلالها عظات بينما يخصص بعد الظهر للعمل ولقاءاته الخاصة.

سيترأس البابا الأحد قداس عيد العنصرة وصلاة "ريجينا كايلي" (افرحي يا ملكة السماء) في الفاتيكان.



