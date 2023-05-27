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مفاوضات الديون الأميركية تحدد موعداً نهائياً للسداد

مفاوضات الديون الأميركية تحدد موعداً نهائياً للسداد
27 مايو 2023 13:29

ضيق البيت الأبيض والمفاوضون من الحزب الجمهوري الخلافات مبدئيا، ولكن النزاع تواصل أمس الجمعة، بشأن قضايا رئيسية، فيما أشارت وزارة الخزانة إلى وجود وقت إضافي قبل عجز محتمل عن سداد الدين الأميركي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الوزارة تتوقع أن تكون قادرة على سداد الدين الأميركي حتى الخامس من يونيو المقبل، إذا لم يتمكن النواب من التوصل لتحديد سقف للدين الأميركي.

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أميركا تحدد موعداً نهائياً لسداد الديون

ويضع ذلك موعدا أكثر دقة للتخلف المحتمل عن السداد. ويأتي ذلك بعد أربعة أيام من تصريحات سابقة للوزيرة أشارت فيها إلى توقع حدوث مشكلات في الأول من يونيو، على أقرب تقدير. ويشتري ما يطلق عليه الموعد إكس المزيد من الوقت للمفاوضين للمتحدث باسم مجلس النواب كيفين ماكارثي والرئيس جو بايدن للتوصل لاتفاق. ولم تتقابل فرق التفاوض بشكل شخصي منذ يوم الأربعاء الماضي، ولكن أعضاءها تحدثوا في وقت متأخر من أمس الأول الخميس وكانوا على تواصل منتظم طوال يوم الجمعة. 

المصدر: د ب أ
جو بايدن
أميركا
البيت الأبيض
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