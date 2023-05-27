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"تويتر" ينسحب من اتفاق للاتحاد الأوروبي حول مكافحة المعلومات المضللة

"تويتر" ينسحب من اتفاق للاتحاد الأوروبي حول مكافحة المعلومات المضللة
27 مايو 2023 11:38

 ذكرت المفوضية الأوروبية أن خدمة التواصل الاجتماعي (تويتر)، انسحبت من اتفاق طوعي للاتحاد الأوروبي للقضاء على المعلومات المضللة على الانترنت.

وقال مفوض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، تيري بريتون إن "تويتر" سيترك مدونة السلوك الطوعية للتكتل لمكافحة المعلومات المضللة.

وأضاف بريتون على تويتر يوم الجمعة أن "الالتزامات مستمرة..." وتتضمن مدونة السلوك التزامات لتتبع الإعلانات السياسية ووقف تدفق المعلومات المضللة والعمل مع محققين بشأن الوقائع.

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وقال بريتون إن مكافحة المعلومات المضللة، ستكون التزاما قانونيا، بموجب ما يسمى بقانون "الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي" من 25 أغسطس ويعني القانون الجديد أن الشركات سيتعين عليها تخفيف حدة منصاتها، بالنسبة للمحتوى الضار، مثل المعلومات المضللة وتقديم بروتوكولات لعرقلة انتشار المواد الخطيرة.

كما يجب على الشركات زيادة الشفافية، فيما يتعلق بالتفاعلات مع المستخدمين وتبسيط اتفاقيات المستخدم.

وكتب بريتون "فريقنا سيكون مستعدا للتنفيذ" يذكر أن "تويتر" ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي، بما في ذلك "تيك توك" و"ميتا" و"جوجل" وقعت على مدونة السلوك الطوعية في عام 2018 .

المصدر: د ب أ
تويتر
الاتحاد الأوروبي
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