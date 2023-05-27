الأحد 28 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوكرانيا تطلب صواريخ "تاوروس" من ألمانيا

أوكرانيا تطلب صواريخ "تاوروس" من ألمانيا
27 مايو 2023 11:34

طلبت أوكرانيا من ألمانيا تسليمها صواريخ كروز من طراز "تاوروس". وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية أمس الجمعة إن الوزارة تلقت طلبا بذلك من الجانب الأوكراني في الأيام القليلة الماضية.

ولم تدل المتحدثة بأي تفاصيل أخرى بشأن الرسالة، مثل عدد الصواريخ التي تطلبها كييف. وكان خبير شؤون الدفاع لدى الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، رودريش كيزفيتر، دعا مؤخرا إلى تسليم صواريخ "تاوروس" الألمانية لأوكرانيا.

وقال كيزفيتر لشبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "يتعين على شركاء أوكرانيا الآن أن يذهبوا إلى / أقصى ما في وسعهم/ وأن يزودوا أوكرانيا بكل ما يمكن أن تستخدمه من أسلحة في القتال، وكل ما هو مسموح به بموجب القانون الدولي".

أخبار ذات صلة
كييف تطلب من برلين تزويدها بصواريخ من طراز "كروز"
مسؤولون ومحللون غربيون: إطالة أمد أزمة أوكرانيا أكثر إيلاماً لموسكو وكييف

وبحسب بيانات كيزفيتر، يمكن لهذه الصواريخ التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر أن تكون "مساهمة مفيدة للغاية من ألمانيا"، موضحا أن الجيش الألماني اشترى حوالي 600 صاروخ من هذا النوع قبل عشر سنوات، مشيرا إلى أن من بينها حاليا "حوالي 150" صاروخا جاهزا للاستخدام.

وفي المقابل، أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن تحفظه حيال هذا الاقتراح. وقال الوزير يوم الثلاثاء الماضي على هامش اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل إنه لا يريد الخوض في كل نظام أسلحة وإعطاء إجابة افتراضية لسؤال افتراضي، وأضاف: "اعتقد أنه ثبت أننا لا نتصرف على هذا النحو دائما، أو أننا لا نضع خطوطا حمراء أو بيضاء"، مؤكدا ضرورة منح أوكرانيا دعما كبيرا والتعامل معها بمسؤولية.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
أوكرانيا
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك لدى حضوره فعاليات المؤتمر (وام)
الإمارات
نهيان بن مبارك: الإمارات ملتزمة بالنهج الشامل للرعاية الصحية
اليوم 01:25
جانب من الورشة (وام)
الإمارات
«خليفة التربوية»: استدامة البيئة واجبنا للأجيال المقبلة
اليوم 01:25
«الموارد البشرية» ترصد مقترحات تطوير منظومة «تصاريح العمل»
الإمارات
«الموارد البشرية» ترصد مقترحات تطوير منظومة «تصاريح العمل»
اليوم 01:25
التعليم.. ركيزة الاستدامة البيئية
الإمارات
التعليم.. ركيزة الاستدامة البيئية
اليوم 01:25
الفحص يستهدف تقييم الحالة الفنية للمركبات (من المصدر)
الإمارات
فحص 580 ألف مركبة ثقيلة لتعزيز مستويات الأمن والسلامة
اليوم 01:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©