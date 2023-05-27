اليابان وأميركا تتفقان على تعزيز التعاون في أشباه الموصلات

اتفق وزير الصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا ونظيرته الأميركية جينا ريموندو يوم الجمعة على تعزيز التعاون في تطوير الجيل الجديد من أشباه الموصلات.

وخلال اجتماع في مدينة ديترويت الأميركية، أكد الوزيران الحاجة إلى إعادة تفعيل سلاسل الإمداد العالمية مع شركاء آخرين ومن خلال مشاركات متعددة الأطراف مثل إطار العمل الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وهي مبادرة اقتصادية بقيادة الولايات المتحدة تم إطلاقها العام الماضي وتشمل 14 دولة في المنطقة.

وقال بيان مشترك أصدره وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ووزيرة التجارة الأميركية إنها سيشجعان مراكز أبحاث أشباه الموصلات في البلدين على العمل معا في وضع خارطة طريق لتطوير التكنولوجيا والموارد البشرية المرتبطة بالرقائق.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن ناشيمورا قوله في مؤتمر صحفي "نريد أن نسرع بدرجة كبيرة التعاون الياباني الأميركي، بما في ذلك تطوير التكنولوجيا المستقبلية". وأضاف البيان أن مجالات التعاون تشمل أيضا الذكاء الاصطناعي والأمن الإلكتروني والتكنولوجيا الحيوية والكمية.