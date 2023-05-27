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بايدن "يأمل" بالتوصل إلى اتفاق حول سقف الدين الأميركي

بايدن "يأمل" بالتوصل إلى اتفاق حول سقف الدين الأميركي
27 مايو 2023 08:27

قال الرئيس جو بايدن الجمعة إنه "يأمل" بالتوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأميركي بين الديموقراطيين والجمهوريين في غضون ساعات، ما ينعش الآمال بنهاية وشيكة لخطر تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه.
وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض إن الاتفاق "قريب جدا وأنا متفائل"، متابعا "آمل أن نعلم بحلول الليلة ما إذا كان بوسعنا التوصل لاتفاق".
وأشار الرئيس الديموقراطي إلى أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق "قبل حلول منتصف الليل".
وهذا أقوى مؤشر حتى الآن على إمكانية وصول هذا الخلاف في واشنطن إلى خواتيمه، ما يسمح للحكومة بالاقتراض وتجنب التخلف عن السداد.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي "أحرزنا تقدمًا أمس، أريد إحراز تقدم اليوم أيضًا"، مضيفًا "لكن لا شيء مؤكدا حتى يتم الاتفاق على كل شيء".
وذكرت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" ان الاتفاق، وهو حتمي لكي يقبل المحافظون بالتصويت في الكونغرس لرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة، سيجمد بعض النفقات لكن بدون المساس بالميزانيات المخصصة للدفاع وقدامى المحاربين.
سيتيح الاتفاق إرجاء خطر التخلف عن السداد لسنتين، حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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