«الرئاسي اليمني»: حريصون على السلام العادل وإنهاء الحرب

عبدالله أبو ضيف (عدن، القاهرة)

أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حرصه على تحقيق السلام العادل وإنهاء الحرب، مشدداً على ضرورة الاستمرار في التحركات والضغوطات الدولية الدائمة على جماعة الحوثي للتعاطي الجاد مع المساعي الدولية والإقليمية لإحياء مسار السلام الذي ينهي الانقلاب ويضمن استعادة الدولة، جاء ذلك فيما كشف مصدر مطلع على مفاوضات تبادل الأسرى في الحكومة اليمنية لـ«الاتحاد»، عن أنه من المقرر بدء تبادل الزيارات مع الحوثيين خلال الأسبوع المقبل للاتفاق على موعد محدد والأسماء المقرر الإفراج عنها من الجانبين والتي من المتوقع أن تصل إلى نحو 1500 اسم.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي، خلال لقائه مع السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن، حرص المجلس والحكومة على تحقيق السلام العادل وإنهاء الحرب، مشدداً على ضرورة الاستمرار في التحركات والضغوطات الدولية الدائمة من أجل حل شامل وسلام دائم وعادل ينهي الانقلاب ويضمن استعادة الدولة ومؤسساتها، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وقال إن المؤشرات تدل على أن جماعة الحوثي تعمل بشكل مستمر استعداداً للحرب والتحشيد وتجنيد الأطفال في المراكز الصيفية واستغلال القضايا الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية بالإضافة إلى التطورات الميدانية والاستحداثات العسكرية المستمرة.

وأشاد العليمي، بالدور الأميركي في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، ومراقبة الممرات والتحركات البحرية والتي تحد من التهريب وتدفق الأسلحة والمعدات الحربية إلى جماعة الحوثي.

بدوره، جدد السفير الأميركي، حرص بلاده الكامل على العمل والدعم المتواصل لإحلال السلام في اليمن.

وفي السياق ذاته، أشار عبدالله العليمي في لقاء منفصل جمعه مع السفير البريطاني لدى اليمن

ريتشارد أوبنهايم، إلى المبادرات الحكومية من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، بما في ذلك موضوع رواتب موظفي الحكومة وفتح الطرق وإطلاق سراح جميع الأسرى والمختطفين، مشدداً على أهمية تكامل كافة الجهود من أجل مزيد من الضغط ودفع الحوثيين للتعاطي الجاد مع المساعي الدولية والإقليمية لإحياء مسار السلام والعودة إلى عملية سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة.

من جانبه، أكد السفير البريطاني التزام بلاده بموقفها الثابت إزاء الملف اليمني، ودعم الجهود الرامية إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.

إلى ذلك، كشف مصدر مطلع على مفاوضات تبادل الأسرى في الحكومة اليمنية، عن أنه من المقرر بدء تبادل الزيارات مع الحوثي خلال الأسبوع المقبل للاتفاق على موعد محدد والأسماء المقرر الإفراج عنها من الجانبين والتي من المتوقع أن تصل إلى نحو 1500 أسم ضمن واحدة من أكبر صفقات تبادل الأسرى بين الطرفين منذ بدء الأزمة.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى الجديدة تشمل تبادل زيارات إلى السجون لدى الطرفين والتعرف على الأشخاص الموجودة، فيما يتم إعداد الكشوف الأولية والتفاوض عليها للوصول إلى قائمة نهائية حيث من المقرر أن تستمر المفاوضات من أسبوعين إلى شهر على الأكثر.

وأشار المصدر المشارك في اللجنة المختصة بالمفاوضات لتبادل الأسرى والمختطفين في الحكومة اليمنية إلى أنه كان من المقرر أن تنطلق هذه المفاوضات منتصف مايو الجاري قبل أن يتم تأجيلها بسبب عدم تبادل الزيارات وهي المرحلة التي ستنطلق الأسبوع المقبل حتى نهاية الشهر.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات الجديدة ستكون برعاية أممية كاملة وبمشاركة من الجهات الدولية التي أسهمت في نجاح الصفقة الأخيرة، فيما تعمل الحكومة اليمنية على «تصفير ملف المعتقلين» خلال العام الجاري بناءً على مبدأ «الكل مقابل الكل» والذي تنتهجه في مختلف المفاوضات الجارية مع الجماعة الحوثية منذ بدء الأزمة.

وتأتي المفاوضات الجديدة بأمل أكبر بعد نجاح صفقة تبادل الأسرى خلال شهر رمضان والتي ساهمت في الإفراج عن مئات المختطفين والمخفيين قسريا في سجون الحوثيين.