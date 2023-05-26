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الحوثيون يختطفون عشرات المدنيين في صنعاء والضالع

مسلح حوثي في صنعاء (أرشيفية)
27 مايو 2023 01:11

عدن (الاتحاد)

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تواصل جماعة الحوثي منذ 5 أيام، فرض حصار مطبق على قرى في مديرية «الحشاء» بمحافظة الضالع، بالتزامن مع حملة اختطافات واعتقالات واسعة لأبناء القرى بينهم أطفال.
وأفادت مصادر محلية، عن حصار مطبق يفرضه الحوثيون على سكان قرى «المعاهرة وحبيل المكيدم والخرابة»، شمالي الضالع، مشيرةً إلى اختطاف الحوثيين خلال الحملة، 72 مدنياً بينهم 15 طفلًا.
وفي بيان لها، عبّرت منظمة «ميون لحقوق الإنسان»، عن إدانتها هذه الانتهاكات التي أقدمت عليها الحملة المكونة من عشرات الآليات العسكرية ومئات المسلحين على القرى الثلاث في مديرية «الحشاء».
وأكدت، أن الحملة الحوثية أقدمت أيضًا على منع دخول الغذاء إلى السكان في القرى المحاصرة واختطاف كل من يحاول مغادرة المنطقة، في ظل تهديدات أطلقها قائد الحملة بمداهمات مرتقبة للمنازل. 
وفي سياق متصل، اختطفت جماعة الحوثي 17 شخصاً بينهم نساء من «الطائفة البهائية» في صنعاء.
وقالت مصادر محلية إن الحوثيين داهموا اجتماعًا سنويًا ‎لـ«البهائيين» في صنعاء، مشيرةً إلى أن الحوثيين داهموا العديد من المنازل في ذات الوقت.

الحوثيون
جماعة الحوثي
صنعاء
اليمن
الضالع
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