السبت 27 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

حاجات إنسانية عاجلة بعد اشتباكات في وسط نيجيريا

حاجات إنسانية عاجلة بعد اشتباكات في وسط نيجيريا
27 مايو 2023 01:11

أبوجا (وكالات)

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يعلن إجراءات لتحسين وصول المساعدات في اليمن
430 طناً مساعدات إماراتية إلى السودان

قال مسؤول محلي إنه ما زال من الصعب وصول المساعدات الإنسانية إلى وسط نيجيريا أمس، حيث وقعت اشتباكات أدت إلى مقتل أكثر من 170 شخصا وأجبرت آلاف السكان على الفرار. وكانت الشرطة أعلنت الأسبوع الماضي مقتل 87 شخصا في مواجهات وهجمات في عدد من القرى في إقليم «مانغو» بولاية الهضبة بدأت في 15 مايو الماضي.
وأعلنت الشرطة عودة الهدوء ولكنها لم ترغب في تأكيد الحصيلة الجديدة بمقتل أكثر من 170 شخصا التي أعلنها ممثل الإقليم دابوت دانيال.
وبحسب دانيال، فإن أكثر من 170 شخصا قتلوا في الاشتباكات. 
وقال: «لا أستطيع إعطاء رقم محدد لأننا نعثر على جثث كل يوم». وزار مسؤول الأمم المتحدة في نيجيريا المنطقة للقاء السلطات المحلية والنازحين.
وأكد ماتياس شمالي أن «المتضررين وخصوصا النساء والأطفال يعانون صدمة ولديهم حاجات إنسانية فورية مثل الغذاء والماء ومستلزمات النظافة».
وأضاف: «بينما آمل في انتهاء أعمال العنف بسرعة، أحث السلطات المعنية على التحرك بسرعة لتلبية الحاجات العاجلة».
وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ أن أكثر من 3500 شخص نزحوا بينما دمر 720 منزلا على الأقل بشكل جزئي أو كلي.
وأوضح يوحنا دانلادي، مسؤول في الصليب الأحمر، أن القرى أصبحت مهجورة ويتكدس آلاف من النازحين في المدارس أو مبان في مدينة مانغو.

نيجيريا
المساعدات الإنسانية
آخر الأخبار
كييف تطلب من برلين تزويدها بصواريخ من طراز "كروز"
عربي ودولي
كييف تطلب من برلين تزويدها بصواريخ من طراز "كروز"
اليوم 12:49
محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في COP28
الإمارات
محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في COP28
اليوم 12:06
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس إسرائيل تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28
الإمارات
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس إسرائيل تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28
اليوم 12:04
"تويتر" ينسحب من اتفاق للاتحاد الأوروبي حول مكافحة المعلومات المضللة
دنيا
"تويتر" ينسحب من اتفاق للاتحاد الأوروبي حول مكافحة المعلومات المضللة
اليوم 11:38
أوكرانيا تطلب صواريخ "تاوروس" من ألمانيا
عربي ودولي
أوكرانيا تطلب صواريخ "تاوروس" من ألمانيا
اليوم 11:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©