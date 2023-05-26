حاجات إنسانية عاجلة بعد اشتباكات في وسط نيجيريا

أبوجا (وكالات)

قال مسؤول محلي إنه ما زال من الصعب وصول المساعدات الإنسانية إلى وسط نيجيريا أمس، حيث وقعت اشتباكات أدت إلى مقتل أكثر من 170 شخصا وأجبرت آلاف السكان على الفرار. وكانت الشرطة أعلنت الأسبوع الماضي مقتل 87 شخصا في مواجهات وهجمات في عدد من القرى في إقليم «مانغو» بولاية الهضبة بدأت في 15 مايو الماضي.

وأعلنت الشرطة عودة الهدوء ولكنها لم ترغب في تأكيد الحصيلة الجديدة بمقتل أكثر من 170 شخصا التي أعلنها ممثل الإقليم دابوت دانيال.

وبحسب دانيال، فإن أكثر من 170 شخصا قتلوا في الاشتباكات.

وقال: «لا أستطيع إعطاء رقم محدد لأننا نعثر على جثث كل يوم». وزار مسؤول الأمم المتحدة في نيجيريا المنطقة للقاء السلطات المحلية والنازحين.

وأكد ماتياس شمالي أن «المتضررين وخصوصا النساء والأطفال يعانون صدمة ولديهم حاجات إنسانية فورية مثل الغذاء والماء ومستلزمات النظافة».

وأضاف: «بينما آمل في انتهاء أعمال العنف بسرعة، أحث السلطات المعنية على التحرك بسرعة لتلبية الحاجات العاجلة».

وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ أن أكثر من 3500 شخص نزحوا بينما دمر 720 منزلا على الأقل بشكل جزئي أو كلي.

وأوضح يوحنا دانلادي، مسؤول في الصليب الأحمر، أن القرى أصبحت مهجورة ويتكدس آلاف من النازحين في المدارس أو مبان في مدينة مانغو.