يلين تحدد موعدا محتملا لتخلف أميركا عن سداد الدين

حددت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، الجمعة، موعدا محتملا لتأخر الولايات المتحدة عن سداد ديونها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين.

وحذّرت يلين من أن الولايات المتحدة قد تتخلّف عن السداد اعتبارا من 5 يونيو المقبل، في تقديرات محدّثة بعدما أشارت سابقا إلى أن هذا الأمر قد يحصل في الأول من الشهر.

وجاء، في رسالة وجّهتها يلين إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي «بناء على أحدث البيانات، تفيد تقديراتنا بأن موارد الخزانة لن تكون كافية للوفاء بالتزامات الحكومة إذا لم يعمد الكونجرس إلى رفع سقف الدين العام أو تعليقه بحلول الخامس من يونيو».

ويجري فريق الرئيس الأميركي جو بايدن وممثلون عن مجلس النواب، ذي الغالبية الجمهورية، مفاوضات للتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.

في وقت سابق الجمعة، قال مكارثي إن تقدما أحرز، مساء الخميس، في المفاوضات المتعلقة برفع سقف الدين الحكومي الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار أميركي.

كانت يلين جدّدت، مرارا، التذكير بضرورة توصّل الديمقراطيين والجمهوريين إلى تسوية بشأن الموازنة العامة تمكّن الكونجرس من إقرار رفع سقف الدين العام.

يربط المحافظون موافقتهم على رفع سقف الدين العام بالتوصل لاتفاق على خفض النفقات العامة.