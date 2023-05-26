تحسن الالتزام بوقف إطلاق النار في السودان

الخرطوم (الاتحاد)

أعلنت السعودية والولايات المتحدة الأميركية عن تحسن في احترام وقف إطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فيما اندلعت معارك عنيفة في دارفور.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن السعودية والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية في السودان، نشرته السفارة الأميركية لدى الخرطوم.

ومساء الاثنين، بدأ سريان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار من المقرر أن يستمر لمدة 7 أيام، بمؤازاة استمرار محادثات بين طرفي النزاع بالسعودية في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل سلمي للنزاع المسلح المتواصل في الخرطوم ومدن أخرى.

وقال البيان السعودي الأميركي: «لاحظت السعودية والولايات المتحدة تحسن احترام اتفاق وقف إطلاق النار القصير الأجل والترتيبات الإنسانية بالسودان في 25 مايو الجاري».

وأضاف: «على الرغم من أنه لوحظ إطلاق نار معزول في الخرطوم، فإن الوضع تحسن عما كان عليه في 24 مايو عندما اكتشفت آلية مراقبة وقف إطلاق النار حدوث انتهاكات كبيرة للاتفاق».

وتابع: «شملت الانتهاكات التي وقعت الأربعاء، استخدام مدفعية واستمرار القتال في قلب المنطقة الصناعية غربي الخرطوم، واشتباكات في مدينة زالنجي في دارفور».

وذكر البيان أن «الرياض وواشنطن حذرتا الأطراف في السودان من الانتهاكات الأخرى، ودعتاهم إلى تحسين احترام وقف إطلاق النار وهذا ما فعلته الأطراف الخميس».

ولفت إلى أن «الجهات الفاعلة سلمت بعض الإمدادات الطبية المطلوبة بشكل عاجل إلى عدة مواقع في السودان، وتمكنت طواقم الصيانة من البدء في استعادة خدمات الاتصال في الخرطوم ومناطق أخرى».

وحث البيان الطرفين على التقدم الإيجابي بما تبقي من وقت لسريان وقف إطلاق النار والوفاء بالتزاماتهما بموجب الاتفاق بحماية المدنيين.

أمنياً، شهدت مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور معارك بكل أنواع الأسلحة، بحسب إفادات السكان.

وفي ظل هذا الوضع، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تمكنت من بدء توزيع مواد تخدير ومضادات حيوية وأدوية وضمادات وأمصال لمعالجة مئات الأشخاص المصابين إلى 7 مستشفيات في الخرطوم.

ويحتاج أكثر من نصف السودانيين، 25 مليونا من أصل 45 مليوناً، إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، وفق الأمم المتحدة.