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البنك الدولي يدعم الأسر الفقيرة في لبنان بـ 300 مليون دولار

لبنانيون ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في بيروت (أرشيفية)
27 مايو 2023 01:11

بيروت (الاتحاد)

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وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار لدعم الأسر الفقيرة في لبنان.
وقال البنك الدولي، في بيان أمس، إن «مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك وافق على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار للمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا في لبنان».
وأضاف أن «هذه الحزمة الجديدة بقيمة 300 مليون دولار تمثل التمويل الإضافي الثاني لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي تمّت الموافقة عليه في يناير 2021 لدعم لبنان في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية ووباء كورونا على السكان الفقراء والأكثر احتياجاً».
وذكر أن «المشروع سبق أن استفاد من تمويل إضافي أول بقيمة 4 ملايين دولار أميركي في مايو 2022».
ونقل البيان عن المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، قوله إن هذا المشروع والتمويل الإضافي له سيقدّم تحويلات نقدية إلى 160 ألف أسرة لمدة 24 شهراً.
وأوضح أن التمويل الجديد يشمل الأسر المستفيدة حالياً من المشروع، بالإضافة إلى أسر جديدة تستوفي معايير البرنامج.
ولفت إلى أن الأسر المستفيدة ستحصل على مبلغ ثابت قدره 25 دولاراً أميركياً شهرياً، بالإضافة إلى 20 دولاراً أميركياً لكلّ فرد من أفراد الأسرة «حتى 6 أفراد»، أي بحدّ أقصى قدره 145 دولاراً أميركياً للأسرة الواحدة في الشهر.

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