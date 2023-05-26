تونس: قتل 100 إرهابي وإيقاف 324 منذ 2011

تونس (الاتحاد)

أعلن متحدث باسم الحرس الوطني في تونس، أمس، أن القوات الخاصة للجهاز الأمني قامت بتصفية 100 إرهابي وإيقاف 324 آخرين، في إطار عمليات مكافحة الإرهاب منذ عام 2011.

وقال المتحدث حسام الدين الجبابلي إن «الوحدة المختصة للحرس الوطني نفذت خلال تلك الفترة 365 عملية ومهمة في إطار مكافحة الإرهاب». وأشار، في تصريحه لوسائل إعلام تونسية، إلى أن من بين الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم عناصر مطلوبة وطنياً ودولياً.

ووفقاً للجبابلي، لا تشمل الإحصاءات، المواجهات التي شهدتها مدينة بن قردان جنوب تونس، أثناء محاولة جماعات مسلحة موالية لتنظيم «داعش» اقتحام المدينة في السابع من مارس 2016.

وأوقعت تلك المواجهات 36 قتيلاً في صفوف الإرهابيين و12 في صفوف الأمن والجيش و7 مدنيين.

كانت تونس شهدت عقب أحداث عام 2011 هجمات إرهابية دامية خلفت العشرات من القتلى في صفوف الأمن والجيش والمدنيين بجانب اغتيال سياسيين.

وأبرز تلك الهجمات، هجومان على وحدات من الجيش في رمضان 2013 و2014 «خلف 23 قتيلاً في صفوف الجيش»، والهجوم على متحف باردو في 2015 «خلف 22 قتيلاً أغلبهم من السياح» وهجوم «امبريال» بسوسة 2015 الذي خلف 38 قتيلاً من السياح، وتفجير حافلة للأمن الرئاسي في العام نفسه وأدى إلى 12 قتيلاً في صفوف الأمن.