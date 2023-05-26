العراق.. تشكيل لجنة لإعادة النظر بعمل المؤسسات الأمنية

هدى جاسم (بغداد)

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، تشكيل لجنة برئاسته لإعادة النظر في عمل المؤسسات الأمنية، وتوزيع واجباتها، وتقديم خطة إصلاحية في هذا الصدد.

وقال السوداني إن «المنظومة الأمنية منذ العام 2003 لم تشهد خطوات إصلاحية، وإنما كانت هناك قرارات اتخذت لمتطلبات الوضع الأمني في حينها»، وأضاف: «آن الأوان أن نعيد النظر بإصلاح المؤسسات الأمنية».

وفي سياق آخر، أعلن جهاز المخابرات العراقي، أمس، إلقاء القبض على أحد أخطر العناصر الإرهابية في بغداد.

وقال جهاز المخابرات في بيان إنه «بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية استمرت لأشهر، تمكنت مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي من إلقاء القبض على أحد أخطر عناصر داعش الإرهابي فيما يسمّى ولاية الجنوب والصادرة بحقة مذكرة قبض وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب». وأوضح أن «الإرهابي انضم لعصابات داعش في العام 2014، وعمل بصفة مقاتل، واشترك في معارك عدة ضد القوات الأمنية في مناطق (جرف النصر، والفلوجة، والموصل)، وعمل آمراً لمفارز إرهابية، أبرزها آمر مفرزة نصب العبوات الناسفة في نينوى، ثم أصبح مسؤولاً عن توزيع الكفالات على عناصر التنظيم في (ولاية الجنوب) حتى تم إلقاء القبض عليه جنوب بغداد بالتنسيق مع القطاعات الماسكة للأرض».