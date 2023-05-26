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فنلندا.. إحراز تقدم في مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي

ناخبة تدلي بصوتها في فنلندا (أرشيفية)
27 مايو 2023 00:38

توصلت الأحزاب السياسية الأربعة التي تتفاوض بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية المقبلة في فنلندا، الجمعة، إلى اتفاقات بشأن سياسات المناخ والهجرة، وهي أكبر النقاط الشائكة حتى الآن في رحلة المفاوضات الصعبة.
وقال بيتيري أوربو الزعيم السياسي المحافظ ، مساء الجمعة في مؤتمر صحفي، إنه تم إعداد ورقة حول كلتا القضيتين.
وانضم إلى أوربو قادة الأحزاب الثلاثة الأخرى الذين يأمل في تشكيل تحالف يمين الوسط معهم.
وأقر أوربو بأن الورقتين ليستا مثاليتين، لكنه قال إنهما تمثلان تقدما. ومن المتوقع أن تستأنف المفاوضات السبت.
واحتل حزب "الائتلاف الوطني" المحافظ بزعامة أوربو الصدارة في الانتخابات البرلمانية الفنلندية التي أجريت في أبريل الماضي، متقدما على كل من الشعبويين اليمينيين والديمقراطيين الاشتراكيين بقيادة رئيسة الوزراء السابقة سانا مارين.
وفي بداية شهر مايو الجاري، بدأ أوربو مفاوضات رسمية حول تشكيل حكومة مع حزب الفنلنديين وحزب الشعب السويدي الفنلندي والديمقراطيين المسيحيين. 

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المصدر: د ب أ
فنلندا
بيتيري أوربو
الائتلاف الحاكم
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