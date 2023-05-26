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الأمم المتحدة تؤكد أهمية توحيد المؤسسات العسكرية في ليبيا

أرشيفية
27 مايو 2023 01:11

حسن الورفلي (بنغازي)

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دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأطراف الليبية إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد، وجعلها خاضعة للمساءلة القانونية من أجل ضمان سلامة واستقرار المدنيين في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت البعثة الأممية في تغريدات عبر «تويتر» أنها «تتابع عن كثب الأحداث التي وقعت في مدينة الزاوية غرب طرابلس»، مشيرة إلى أنها على تواصل مستمر مع السلطات المعنية بهذا الخصوص، مشددةً على أن «أي إجراءات متصلة بإنفاذ القانون يجب أن تراعي القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، كما يجب أن تظل حماية المدنيين أولويةً قصوى».
وأمس الأول، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب المخدرات وتجار البشر في مدينة الزاوية.
وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة في بيان: «تفيد وزارة الدفاع بأن طيراننا الوطني نفذ صباح الخميس ضربات جوية دقيقة وموجّهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر في منطقة الساحل الغربي».

الأمم المتحدة
ليبيا
الجيش الليبي
الأزمة الليبية
حكومة الوحدة الوطنية
مدينة الزاوية
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