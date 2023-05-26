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تركيا.. انطلاق الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية غداً

تركيا.. انطلاق الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية غداً
27 مايو 2023 01:11

إسطنبول (وكالات)

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تستعد تركيا غداً لجولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد منافسة كبيرة لم ينجح فيها رجب طيب أردوغان ولا كمال كليتشدار أوغلو، في فصل المعركة الانتخابية. 
فقد أظهرت النتائج الأولية بعد فرز نحو 99% من الأصوات، حصول أردوغان على 49.4 في المئة من مقابل 44.95 في المئة لخصمه الرئيسي كليتشدار أوغلو، في وقت كان كلاهما يحتاج فيه إلى تحقيق نسبة 50% المطلوبة زائد صوت واحد، وتجرى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في 28 مايو الجاري. 
ورغم هذا الفارق الذي يميل لمصلحة الرئيس رجب طيب أردوغان، يبقى هناك عنصر غير معروف، وهو 8.3 مليون ناخب لم يدلوا بأصواتهم في الدورة الأولى رغم أن نسبة المشاركة بلغت 87%.
إلى جانب الذين امتنعوا عن التصويت، يحاول الطرفان استمالة القوميين الذين نال مرشحهم سنان أوغان 5% من الأصوات في الدورة الأولى وحل ثالثا، بعدما انسحب من السباق وأعلن تأييده لأردوغان.

تركيا
الانتخابات التركية
انتخابات الرئاسة التركية
رجب طيب أردوغان
كمال كليتشدار أوغلو
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