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تونس توقف داعشيا خطط لتنفيذ عمليات إرهابية

عنصران من الشرطة التونسية
27 مايو 2023 00:31

أعلن جهاز الحرس الوطني التونسي، الجمعة، توقيف شخص يشتبه بأنه موال لتنظيم داعش وبحوزته مواد متفجرة وكان يخطط لتنفيذ "أربع عمليات إرهابية متزامنة" في البلاد على أبواب فصل الصيف.
وقال حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الحرس الوطني إن هذا "العنصر الإرهابي" أوقف في صفاقس، ثاني أكبر مدينة في تونس، موضحا أنه "خطط لهذه العمليات بالتنسيق مع آخرين خارج تونس".
ومثل المشتبه به أمام قطب مكافحة الإرهاب الذي أصدر مذكرة توقيف بحقه، وفق المصدر نفسه.
وقال الجبابلي "إنه موال لداعش"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وعزّزت تونس تدابيرها الأمنية منذ هجوم نفّذه عنصر أمن في التاسع من مايو الجاري في محيط كنيس الغريبة في جزيرة "جربة" التونسيّة.
وقُتل في الهجوم ثلاثة عناصر أمن وشخصان قبل أن تردي الشرطة العنصر المهاجم.

 

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المصدر: وكالات
تونس
داعش
إرهاب
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