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اختفاء قارب في «المتوسط» على متنه 500 مهاجر

أرشيفية
27 مايو 2023 01:11

روما (وكالات)

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أفادت منظمتان خيريتان أمس بأن قارباً يحمل 500 مهاجر، بينهم طفل حديث الولادة ونساء حوامل، اختفى في عرض البحر المتوسط.
وقالت جماعة (ألارم فون)، وهي مجموعة ترد على مكالمات الاستغاثة من سفن المهاجرين، إنها فقدت الاتصال بالقارب صباح الأربعاء الماضي. وفي ذلك الوقت جنح القارب الذي تعطل محركه في المياه الدولية على بعد نحو 320 كيلومتراً إلى الشمال من ميناء بنغازي الليبي وعلى بعد أكثر من 400 كيلومتر من مالطا أو جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا.
وقالت منظمة الطوارئ الإيطالية غير الحكومية أمس الأول إن سفينتها (لايف سابورت) وسفينة (أوشن فايكينج) التي تعمل أيضاً في إنقاذ المهاجرين بحثتا عن القارب المفقود لمدة 24 ساعة بلا جدوى، ولم تعثرا على أي حطام.

البحر المتوسط
المهاجرون
الهجرة إلى أوروبا
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