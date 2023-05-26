إسبانيا تعتقل 30 شخصا ضمن عصابة لتهريب المخدرات

وجهت الشرطة الإسبانية بالتعاون مع جهاز الشرطة الأوروبية "يوروبول"، مجددا ضربة لعصابة دولية كبيرة لتهريب المخدرات.

وأعلنت وكالة الحرس المدني، الجمعة، أنه خلال العملية، تم إلقاء القبض على ثلاثين شخصا، ومصادرة حوالي طن من الكوكايين.

خلال 23 عملية تفتيش في "الجزيرة الخضراء" والمنطقة المحيطة بإقليم الأندلس بجنوب البلاد، صودرت أسلحة عديدة ومجوهرات و172 ألف يورو نقدا (184 ألف دولار أميركي) و10 سيارات. وتقوم العصابة بتهريب الكوكايين من أميركا الجنوبية إلى أوروبا عبر ميناء "الجزيرة الخضراء"، الذي لا يبعد كثيرا عن جبل طارق.

تحصل العصابة على مساعدة من جانب عمال الرصيف وشركات نقل البضائع. يعد هذا الميناء، الواقع على الطرف الجنوبي لإسبانيا، على بعد حوالي 140 كيلومترا جنوب غرب مدينة ملقا، أحد أكبر الموانئ في أوروبا.

أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية أنها صادر، يوم الخميس فقط، ما إجماله 1,26 طن من الكوكايين، حيث اكتشفت الكمية في حاويات بميناءي برشلونة وفالينسيا. وتردد أنه تم إلقاء القبض على سبعة أشخاص ومصادرة 80 ألف يورو نقدا خلال تلك العملية.