بوتين: روسيا منفتحة على الحوار بشأن أوكرانيا

موسكو (وكالات)

أعلن الكرملين، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في مكالمة هاتفية مع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا أن روسيا منفتحة على الحوار بشأن أوكرانيا. وكان لولا قد كتب على «تويتر» في وقت سابق أنه كرر استعداد البرازيل للحديث إلى طرفي الصراع في أوكرانيا.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التزام موسكو لصالح حل سياسي- دبلوماسي للنزاع، مشيداً بالدور «الإيجابي» لبكين.

وقال لافروف، خلال استقباله أمس الموفد الصيني لي هوي في موسكو، إنه يرى «عقبات جدية» أمام حل سلمي في أوكرانيا.

وأوردت الخارجية الروسية، في بيان، أن «وزير الخارجية الروسي كرر التزام موسكو لصالح حل سياسي- دبلوماسي للنزاع، ملاحظاً وجود عقبات جدية أمام استئناف مفاوضات السلام».

وأضاف البيان «أعرب سيرغي لافروف عن امتنانه للصين لموقفها المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية وعن تقديره العميق لاستعداد بكين لأداء دور إيجابي في تسويتها».

ويجري مبعوث الصين لي هوي جولة في أوروبا منذ أسبوع للتوصل لحل سلمي للأزمة.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، أن موسكو على علم بمبادرة بابا الفاتيكان لإرسال مبعوث إلى روسيا لتسوية أزمة أوكرانيا. وقالت الوزارة: «على حد علمنا، فإن البابا يعتزم كجزء من مبادرته للسلام، إرسال مبعوثيه إلى موسكو وكييف»، حسبما أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية. وأضافت الخارجية الروسية أنها تقيّم محاولات الفاتيكان بشكل إيجابي، لافتة إلى أن موسكو تلاحظ الرغبة الصادقة في المساهمة في عملية السلام.

وتابعت: «لكن في الوقت نفسه، لم يتخذ الفاتيكان أي خطوات عملية في هذا الشأن».

وأعلن البابا فرنسيس، في وقت سابق، أن الفاتيكان تقوم بمهمة تهدف إلى تسوية النزاع في أوكرانيا، مشيراً إلى أنها «ليست علنية بعد»، وسيكون من الممكن الحديث عنها لاحقا.

وفي مطلع الشهر الحالي، استقبل بابا الفاتيكان، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي قام بزيارة إلى العاصمة الإيطالية روما، لحشد الدعم الأوروبي لأوكرانيا.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإجراء محادثة هاتفية جديدة مع المستشار الألماني أولاف شولتس بشأن أزمة أوكرانيا.

وأعلن المستشار الألماني بأنه يخطط لإجراء مكالمة هاتفية جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الوقت المناسب، مضيفا أنه يعارض تجميد النزاع الأوكراني، معبراً عن اعتقاده أنه يجب على كييف تحديد شروط تحقيق السلام مع روسيا بشكل مستقل، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام ألمانية.

إلى ذلك ذكر بيسكوف: «لا يزال الرئيس بوتين منفتحا على الحوار، لكنه بالطبع يستهدف الهدف الجوهري المتمثل في حماية مصالح مواطنينا». وبحسب الكرملين، تحدث بوتين وشولتس، هاتفيا في المرة الأخيرة لنحو ساعة في الثاني من ديسمبر 2022 خلال مكالمة بادرت بها برلين، لمناقشة الوضع في أوكرانيا. وقال شولتس في وقت سابق: «في نهاية المطاف سيتعين أن يكون هناك اتفاق بين حكومتي موسكو وكييف».