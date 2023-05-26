صربيا ترسل جيشها إلى حدود كوسوفو بعد اشتباكات

وضع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش جيش البلاد في حالة تأهب قصوى، وأمر وحداته بالتحرك إلى أماكن قريبة من الحدود مع كوسوفو، الجمعة، بعدما اشتبك محتجون مع الشرطة في بلدة يمثل الصرب الأغلبية فيها في كوسوفو المجاورة.

وقال ميلوش فوتشيفيتش، وزير الدفاع الصربي، في بث تلفزيوني حي «أمرت بتحرك عاجل (للقوات) نحو حدود كوسوفو».

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في بلدة «زفيتشان» لفض حشد خارج أحد مباني البلدية. وحاول المحتجون منع حاكم من أصل ألباني منتخب حديثاً من دخول مكتبه عقب انتخابات قاطعها الصرب في كوسوفو.

وقاطع نحو 50 ألف صربي، يعيشون في أربع بلديات بشمال كوسوفو، من بينها «زفيتشان»، الانتخابات التي جرت في 23 أبريل الماضي احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم.

وقالت شرطة كوسوفو، في بيان، إن خمسة من رجالها أصيبوا بجروح طفيفة عندما رشقهم المتظاهرون بالحجارة.

وأضاف البيان أن أربع سيارات للشرطة تعرضت للهجوم من بينها واحدة اشتعلت فيها النيران، مشيراً إلى سماع دوي إطلاق نار في المنطقة.