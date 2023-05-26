شولتس يحدد الموضوع الرئيس لقمة الناتو في ليتوانيا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، أن قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة في العاصمة الليتوانية فيلينوس في يوليو المقبل ستكرس "خصوصا" لتقديم دعم ملموس إلى أوكرانيا.

وردا على سؤال عن احتمال انضمام أوكرانيا إلى الحلف خلال القمة، قال شولتس "ما سيحصل في فيلينوس قبل كل شيء هو تنظيم دعم ملموس لأوكرانيا في هذا الوضع".

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الإستونية تالين مع رؤساء وزراء دول البلطيق الثلاث، "القضية التي علينا أن نجيب عنها الآن هي الآتية: كيف علينا أن نُفهم بعضنا البعض أننا سنحافظ على هذا الدعم ما دام ذلك ضروريا".

من جهتها، رأت كايا كالاس رئيسة الوزراء الإستونية أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أمر لا غنى عنه لضمان السلام.

وقالت "من أجل السلام في أوروبا، نحتاج إلى اتحاد أوروبي قوي وذي صدقية على المستوى الجيوسياسي وكذلك إلى حلف لشمال الأطلسي قوي وذي صدقية. من أجل السلام في أوروبا، نحتاج إلى أن تنضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

وأضافت كالاس "شاهدنا، طوال مسار التاريخ، كيف تشكل المناطق الرمادية أرضية خصبة للحروب، في حين أن توسيع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي زاد من الاستقرار. إن دول البلطيق الثلاث هي مثال حي".

وأبدى كريسيانيس كارينس رئيس وزراء لاتفيا ثقته بأنه مع انتهاء الأزمة الحالية "يجب أن تصبح أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي".

كان ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أكد، الأربعاء، أن أعضاء الحلف منقسمون في شأن انضمام أوكرانيا، الأمر المدرج على جدول أعمال قمة فيلنيوس.

وقال ستولتنبرغ، في مداخلة أمام صندوق "مارشال" الألماني في بروكسل "حول هذه المسألة، هناك وجهات نظر مختلفة داخل الحلف"، مذكرا بأن "اتخاذ القرار في الحلف يتم بالتفاهم".

وأضاف "لا أحد يستطيع أن يقول لكم تحديدا ما سيكون القرار النهائي في قمة فيلنيوس حول هذه المسألة".