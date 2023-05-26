"المؤبد" لبريطاني أدين بالانضمام لداعش

قضت محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، بالسجن مدى الحياة على بريطاني لإدانته بالسفر إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي قبل نحو عقد من الزمن.

وأصدر القاضي مارك لاكرافت حكما بالحبس مدى الحياة على شهباز سلمان المتحدّر من منطقة "هاي وايكومب" في شمال غرب العاصمة لندن، لإدانته بالتوجّه إلى سوريا للانضمام إلى منظمة إرهابية، وهو عمل يحظره القانون الإنجليزي.

متوجّها إلى سلمان، قال القاضي لدى نطقه بالحكم في محكمة "أولد بايلي" الجنائية في لندن "توجّهت إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش. كنت تدرك أن التنظيم منظمة محظورة بموجب القانون الإنجليزي".

وتابع القاضي "كنت تطمح لأن تكون قناصا".

والشهر الماضي، أقر سلمان، البالغ 27 عاما، بأنه مذنب بالتحضير لأعمال إرهابية بمغارته المملكة المتحدة في أغسطس 2014 وكان حينها يبلغ 18 عاما، وذلك بهدف الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

أُوقف سلمان في مطار هيثرو في سبتمبر 2021 ووُجّهت إليه تهم إرهاب عدة، بينها تلقي تدريب على استخدام أسلحة نارية والانضمام إلى منظمة محظورة.

سيقضي سلمان في الحبس مدة لا تقل عن تسع سنوات وستة أشهر في إطار العقوبة الصادرة بحقه.

بعد وصوله إلى سوريا، نشر سلمان على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات حول تجربته مع التنظيم المتشدد، ولاحقا أجرت معه شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية مقابلات.

وقال فريق الدفاع عن سلمان إنه "أصيب بإحباط" إزاء العمل الإرهابي وحاول الفرار من المنظمة الإرهابية.

بعد انهيار التنظيم المتطرف، أسره فصيل في عام 2017، لينقل لاحقا إلى تركيا ومنها إلى باكستان.

وقال وكيله القانوني عبد الإقبال إن سلمان كان شابا "غير ناضج ويتطلّع إلى المثالية"، وكان يريد مساعدة أناس "في محنة" وتولى "مهمات غير قتالية" في صفوف التنظيم الإرهابي.

وشدد على أن موكّله "عقد العزم" بعد خمسة أشهر من التحاقه بالتنظيم الإرهابي على الفرار منه.