العراق يندد بالاعتداء على سفارته في سويسرا

دان العراق، اليوم الجمعة، الاعتداء على مبنى سفارته في العاصمة السويسرية بيرن، فيما دعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن هُويةِ الفاعلين.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، "نجدِّدُ إدانتنا لهذا الفعل ولكافة أشكال العنف والتخريب التي تطال البعثات الدبلوماسيَّة، لاسيما تلك التي تستهدف أمنها وحرمتها".

وأضافت الوزارة "ندعو الجانب السويسريّ الصديق لاتخاذ الإجراءات التحقيقيَّة اللازمة، للكشف عن هُويةِ الفاعلين وتوضيح ملابسات هذا العمل".

وشددت الوزارة، في بيانها "على ضرورة احترام قواعد القانون الدوليّ والالتزام بالاتفاقيات الدوليَّة ذات الصلة لاسيما اتفاقيَّة فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسيَّة".

وأعربت الوزارة عن" شكرها للسلطات السويسريّة لتدخلها الفوري وإسراعها باحتواء الموقف وإعادة الأمن والاستقرار في البعثة العراقيّة ومحيطها".