بوتين يدلي بتوقعاته عن اقتصاد بلاده في ظل العقوبات

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بتوقعاته عن اقتصاد بلاده في ظل العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا.

رغم تلك العقوبات، أعرب بوتين عن تفاؤله بشأن الآفاق الاقتصادية لبلاده.

وقال الرئيس الروسي، في اجتماع مع ممثلي "جمعية ديلوفايا روسيا" لقطاع الأعمال نقله التلفزيون "أنا مقتنع أن روسيا لديها مستقبل جيد".

"ديلوفايا روسيا" هي اتحاد لرجال الأعمال من قطاعات الصناعات الخفيفة.

وذكر بوتين أن هناك بعض المشاكل الاقتصادية التي يجب التغلب عليها، لكن سلاسل التوريد تعود إلى مسارها مجددا ببطء. وقال بوتين إنه "أمر مدهش، حتى بالنسبة لي".

وفرض الدول الغربية عقوبات قاسية، وانسحب الكثير من الشركات الغربية من السوق الروسية، في أعقاب الأزمة الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022.

لكن الرئيس الروسي أكد أن انسحاب الشركات الغربية "كان توفيقا وسط سوء حظ" لأنه تسبب في ظهور مجالات جديدة للمنتجين الروس.

بعد فترة وجيزة من بدء الأزمة الحالية، شكلت الحكومة الروسية لجنة خاصة للموافقة على بيع ممتلكات مستثمرين أجانب. منذ ذلك الحين، باع الكثير من الشركات الغربية أصولها في روسيا.