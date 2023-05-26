أميركا تأمل انضمام السويد لحلف الناتو قريباً

أعرب مسؤول أميركي رفيع، اليوم الجمعة، عن تفاؤل الولايات المتحدة بانضمام السوديد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) قريباً.

وقال ديريك هوجان القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى مصادقة تركيا والمجر على طلب السويد الانضمام إلى الحلف قبل قمة الحلف المقررة في يوليو المقبل في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وأضاف هوجان، في إفادة هاتفية "من الواضح أن هذا سيكون جزءاً مستمراً من مناقشاتنا وتواصلنا مع الحكومة التركية".

كانت السويد وفنلندا قررتا، في مايو الماضي، إنهاء عقود من سياسة الحياد وطلبتا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

حصلت فنلندا على العضوية، التي تتطلب موافقة كافة الدول الأعضاء في الحلف. بينما ما تزال تركيا والمجر تعترضان على عضوية السويد.