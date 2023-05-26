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روسيا والصين تبحثان آفاق السلام في أوكرانيا

لافروف يلتقي المبعوث الصيني لي هوي في موسكو
26 مايو 2023 20:21

قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرجي لافروف والمبعوث الصيني الخاص لي هوي بحثا آفاق حل الأزمة الأوكرانية خلال اجتماع في العاصمة موسكو اليوم الجمعة.
ويجري لي جولة في عواصم أوروبية من بينها العاصمة الأوكرانية كييف.
وأوردت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن "وزير الخارجية الروسي كرر (خلال الاجتماع) التزام موسكو لصالح حل سياسي-دبلوماسي للنزاع، ملاحظا وجود عقبات جدية مصدرها أوكرانيا وداعموها الغربيون أمام استئناف مفاوضات السلام".
وأضاف البيان "أعرب سيرغي لافروف عن امتنانه للصين لموقفها المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية وعن تقديره العميق لاستعداد بكين لأداء دور إيجابي في تسويتها".
وقال لي، خلال اجتماع مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الخميس، إن الصين تتخذ دوما موقفا موضوعيا وعادلا تجاه الأزمة الأوكرانية وتروج بشكل إيجابي لمحادثات السلام.
كانت الصين قد نشرت، في فبراير الماضي، خطة سلام للأزمة الأوكرانية الحالية تتضمن 12 بندا. بين تلك البنود وقف إطلاق النار والدعوة إلى مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا وعدم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

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المصدر: رويترز
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لي هوي
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