الاتحاد الأوروبي يشتري جرعات أقل من لقاح «كورونا»

أعلنت المفوضية الأوروبية اتفاقا مع شركة فايزر الأميركية للصناعات الدوائية لتغيير شروط العقد للإمداد بلقاحات كوفيد- 19 اليوم الجمعة.

وذكرت المفوضية أن دول الاتحاد الأوروبي ستشتري جرعات لقاح أقل في المستقبل وستستغرق فترة أطول لشراء دفعات جديدة.

ولم تشر الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى عدد جرعات اللقاح التي ستشتريها بعد الخفض.

وفي 2021 التزم التكتل بشراء 900 مليون جرعة أولى، مع وجود خيار شراء 900 مليون جرعة أخرى. ويأتي الإعلان بعدما ضغطت بولندا من بين دول أخرى من أجل التفاوض على عقود إمداد في ظل انخفاض الطلب على اللقاحات حاليا مقارنة بفترة الجائحة، فيما تفسد العديد من الجرعات ويتم التخلص منها .

وأشارت وثائق وزارة الصحة الألمانية التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى أنه نتيجة لانخفاض الجرعات المشتراة، من المحتمل أن تنخفض مدفوعات الحكومة الألمانية لفايزر البالغة 2.1 مليار يورو إلى 500 مليون يورو.