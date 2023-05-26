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بيان سعودي-أميركي بشأن الهدنة في السودان

سوق مزدحم بالباعة والمتسوقين في الخرطوم
26 مايو 2023 20:14

أصدرت السعودية والولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بيانا مشتركا بشأن الهدنة سارية المفعول حاليا في السودان.
وقال البلدان إن درجة الالتزام بوقف إطلاق النار قد تحسنت، وذلك رغم تقارير عن اشتباكات متفرقة في الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.
وتراقب الدولتان هدنة لمدة أسبوع دخلت حيز التنفيذ يوم الاثنين بهدف السماح بتوصيل المساعدات وتقديم الخدمات بعد التصعيد العسكري الذي اندلع منذ منتصف أبريل الماضي والذي أدى لمقتل المئات ونزوح مئات الآلاف داخل السودان ولجوء آخرين إلأى دول الجوار.
وقد هدأ التصعيد رغم ورود تقارير على مدى الأيام الماضية بوقوع اشتباكات.
وقالت السعودية والولايات المتحدة، في بيان مشترك "تحسن الوضع في الخرطوم منذ 24 مايو".
وأضاف البيان "في يوم 25 مايو، حذر الميسرون للاتفاقية من مزيد من الانتهاكات" وناشدا "لتحسين احترام اتفاقية وقف إطلاق النار".
وفر نحو 1.3 مليون بسبب القتال في السودان، ونزحوا داخل السودان أو لجأوا لدول مجاورة.
وقالت وزارة الصحة إن 730 على الأقل قتلوا منذ بدء التصعيد.

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المصدر: رويترز
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