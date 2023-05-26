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البابا فرنسيس يلغي برنامجه بسبب وعكة صحية

البابا فرنسيس يلغي برنامجه بسبب وعكة صحية
26 مايو 2023 19:23

قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس (86 عاما) ألغى مواعيده صباح الجمعة بسبب إصابته بحمى.

وقال المتحدث باسم الكرسي الرسولي ماتيو بروني "بسبب إصابة بحمى، لم يستقبل البابا فرنسيس أي جمهور صباح اليوم" الجمعة.

ولم يكشف الفاتيكان برنامج البابا الأرجنتيني الذي كان محددا لصباح الجمعة.

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في أواخر مارس أُدخل الحبر الأعظم إلى مستشفى في روما وبقي ثلاث ليال، عقب معاناته من صعوبة في التنفس.

وشخّص الأطباء إصابته بالتهاب الشعب الهوائية وعالجوه بالمضادات الحيوية التي استجاب لها بسرعة.

أثارت المشاكل الصحية المتزايدة للبابا العام الماضي قلقا واسع النطاق وتكهنات بأنه قد يقرر التقاعد بدل البقاء في منصبه مدى الحياة، وهو ما اختاره سلفه بنديكتوس السادس عشر.

المصدر: آ ف ب
البابا فرنسيس
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