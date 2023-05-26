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تصريحات إيجابية بشأن محادثات سقف الدين الأميركي

كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأميركي يدلي بتصريح صحفي
26 مايو 2023 19:10

أدلى كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأميركي، اليوم الجمعة، بتصريحات إيجابية بشأن محادثات رفع سقف الدين الأميركي.
وقال مكارثي، زعيم الغالبية الجمهورية في المجلس، إن تقدما أحرز، مساء أمس الخميس، في المفاوضات المتعلقة برفع سقف الدين الحكومي الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار أميركي.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن والمعارضة الجمهورية في مجلس النواب، فقد تتأخر الولايات المتحدة عن سداد ديونها مع كل ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على الاقتصاد الأميركي والعالمي.
كان بايدن أكد، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها، في حين بدأ الوقت ينفد للتوصل لاتفاق بين البيت الأبيض والمفاوضين الجمهوريين.
وقال بايدن «لن يكون هناك تخلف عن سداد» الديون، مشيرا إلى أن المفاوضات، التي يجريها مع رئيس مجلس النواب، «مثمرة».
بدورها، أكدت كارين جان بيار المتحدثة باسم البيت الأبيض، أمس الخميس، أن مفاوضات «مثمرة» تجري بين الرئاسة الأميركية والمعارضة الجمهورية لتجنب التخلف عن السداد.
وقالت جان بيار، قبل أسبوع من الأول من يونيو، التاريخ الذي قد تواجه فيه الولايات المتحدة إفلاسا، إن المفاوضات «مستمرة».

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