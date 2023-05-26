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هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية في الصومال

قوات أمن في الصومال (أرشيفية)
26 مايو 2023 18:32

شنت حركة الشباب الإرهابية، اليوم الجمعة، هجوما على قاعدة لقوة الاتحاد الأفريقي في الصومال جنوب غرب العاصمة مقديشو.
وأعلنت القوة الهجوم من دون أن تضيف أي تفاصيل عن حصيلة محتملة لضحايا الاعتداء.
واستهدف الهجوم قاعدة "بولو مارير"، الواقعة على بعد 120 كيلومترا جنوب غرب مقديشو، وتبنته جماعة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة المتشدد.
وقالت قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال، في بيان مقتضب، إن "قاعدة بولو مارير تعرضت صباح الجمعة لهجوم من حركة الشباب"، موضحة أن القوة "تجري تقييما للوضع الأمني".
وأكد فيليكس كولايجي المتحدث باسم الجيش الأوغندي، في بيان، أن هجوما استهدف "في وقت مبكر صباح اليوم" الجمعة هذه القاعدة التي تتمركز فيها وحدات أوغندية.
وقال محمد يرو، أحد القادة العسكريين في الجيش الصومالي إن "مهاجما انتحاريا قاد سيارة مفخخة مستهدفا قاعدة قوة الاتحاد الأفريقي أولا ثم اندلعت مواجهات بالأسلحة الرشاشة واضطر الإرهابيون للتراجع".
وتابع القائد العسكري "جرى قتال عنيف وصدت قوة الاتحاد الأفريقي والقوات الصومالية المهاجمين وعاد الوضع إلى طبيعته".
وحلت قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أتميس)، التي تضم نحو عشرين ألف جندي وشرطي ومدني من أوغندا وبوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا، في أبريل 2022 مكان قوة الأمم المتحدة التي نشرت منذ 2007 لمكافحة حركة الشباب المتطرفة.

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المصدر: آ ف ب
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