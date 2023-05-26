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كوريا الجنوبية تحتجز راكباً بعدما فتح باب طائرة خلال الرحلة

كوريا الجنوبية تحتجز راكباً بعدما فتح باب طائرة خلال الرحلة
26 مايو 2023 18:04

قال مسؤولون إن شرطة كوريا الجنوبية احتجزت اليوم الجمعة رجلا فتح باب إحدى الطائرات التابعة لشركة آسيانا للخطوط الجوية قبل دقائق من هبوطها المزمع في مدينة ديجو ما تسبب في ذعر بين الركاب.

وأظهر جدول رحلات المطار أن الطائرة إيرباص طراز إيه321-200 هبطت بسلام في حوالي الساعة 12:40 ظهرا (0340 بتوقيت جرينتش) بعدما غادرت جزيرة جيجو قبل ساعة.

وقال مسؤول بإدارة الإطفاء في ديجو إن تسعة ركاب كلهم من المراهقين نقلوا إلى المستشفى بعدما عانوا من مشكلات في التنفس.

وأظهر مقطع فيديو بثه التلفزيون، الذي أفاد بأن أحد الركاب صوره، اللحظات قبل الهبوط وأحد الأبواب مفتوحا واندفاع الرياح من خلاله وجلوس ركاب بالقرب منه.

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وقالت وزارة النقل في بيان إن الشرطة احتجزت الرجل الذي فتح الباب والسلطات تحقق في انتهاكات لقوانين السلامة الجوية.

وقال مسؤول بالوزارة لرويترز إن السلطات تحقق في إذا ما كانت آسيانا اتبعت البروتوكولات المتعلقة بمخارج الطوارئ.

وقال متحدث باسم آسيانا إن الطائرة كانت في طريقها للهبوط خلال دقيقتين أو ثلاث دقائق عندما فتح الراكب الجالس بجوار مخرج الطوارئ غطاء وسحب مقبضا فانفتح الباب بينما كانت الطائرة على بعد نحو 200 متر من الأرض.

المصدر: د ب أ
كوريا الجنوبية
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