روسيا تحتج على تصريحات أميركية

استدعت وزارة الخارجية الروسية دبلوماسيين أميركيين كبارا، اليوم الجمعة، للاحتجاج على تصريحات مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الذي اتهمته "بالتأييد الفعلي لشن ضربات" على شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة "حان الوقت لتدرك واشنطن أن أي شكل من أشكال العدوان على روسيا سيقابل دائما بأقوى رد ممكن".

ولم تحدد الوزارة التعليقات التي تحتج عليها. ولكن عندما سُئل سوليفان، في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" التفزيونية الأميركية، يوم الأحد الماضي، عما إذا كان ينبغي لأوكرانيا امتلاك أسلحة يمكنها الوصول إلى أهداف روسية في شبه جزيرة القرم، أجاب "نعم. لم نضع قيودا على أوكرانيا تحد من قدراتها على ضرب أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا".

وأضاف "ما قلناه هو أننا لن نمد أوكرانيا بأنظمة أميركية وغربية لتتمكن من مهاجمة روسيا".

وأبلغت روسيا عن سلسلة من الهجمات والضربات بطائرات مسيرة داخل أراضيها المعترف بها دوليا في الأسابيع القليلة الماضية، من بينها هجوم عبر الحدود يوم الثلاثاء في منطقة بيلجورود. واتهمت موسكو مسلحين أوكرانيين بالوقوف وراءه فيما نفت كييف علاقتها بالواقعة.