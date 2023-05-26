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قتلى في انقلاب قارب مهاجرين قبالة جزيرة يونانية

أرشيفية
26 مايو 2023 14:24

قال خفر السواحل اليوناني اليوم الجمعة إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم ويعتقد أن 12 على الأقل في عداد المفقودين بعد غرق قارب يقل مهاجرين قبالة جزيرة ميكونوس.
وأضاف خفر السواحل أن جهود البحث التي بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة أسفرت عن العثور على جثث امرأتين ورجل بعد انقلاب القارب في بحر إيجه قبالة ميكونوس.

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وقال مسؤول في خفر السواحل إن الجهود أسفرت أيضاً عن إنقاذ رجلين، قالا إن 17 شخصاً كانوا معهما على متن القارب.
وأضاف المسؤول أن أربع سفن تابعة لخفر السواحل وثلاث طائرات هليكوبتر تشارك في مهمة بحث وإنقاذ.

المصدر: وكالات
المهاجرين
قارب
اليونان
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