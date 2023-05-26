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هبوط طائرة بسلام بعد فتح بابها في الجو

تعبيرية
26 مايو 2023 14:15

قال متحدث باسم شركة آسيانا للخطوط الجوية، إن طائرة تابعة للشركة هبطت بسلام في مدينة ديجو الكورية الجنوبية اليوم الجمعة بعدما انفتح أحد أبوابها قبل وقت قصير من وصولها إلى المطار.

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وهبطت الطائرة في مطار ديجو في حوالي الساعة 12:40 ظهراً (0340 بتوقيت جرينتش) بعدما غادرت جزيرة جيجو قبل ساعة حسبما أظهر جدول رحلات المطار.
وقال المتحدث باسم الشركة إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات لكن بعض الركاب نقلوا إلى المستشفى للعلاج من مشاكل في التنفس بسبب الصدمة.
وأضاف أن السلطات تحقق في الواقعة.
وقال مسؤول بإدارة الإطفاء في ديجو إن تسعة أشخاص نقلوا إلى مستشفى قريب.
وذكر المسؤول أن "الشرطة تحقق في الحادث بعد أن قال راكب كان جالساً بالقرب من باب الطوارئ إنه لمس المقبض".

المصدر: وكالات
طائرة
هبوط طائرة
كوريا الجنوبية
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