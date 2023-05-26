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اعتقال مشتبه به في حادثة الطعن باليابان

اعتقال مشتبه به في حادثة الطعن باليابان
26 مايو 2023 08:07

اعتقلت السلطات اليابانية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة المشتبه به في تنفيذ هجوم أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بوسط اليابان، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية ووكالة أنباء كيودو، أنه جرى اعتقال الرجل في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة أمام منزل والده في مدينة ناكانو.

وقتل أربعة أشخاص، بينهم ضابطا شرطة، فى هجوم وقع يوم أمس الخميس فى مدينة ناكانو بمحافظة ناجانو بجزيرة هونشو الرئيسية، وفقاً لما ذكرته تقارير إعلامية.

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وذكرت وسائل إعلام يابانية أن رجلاً ملثما هاجم عدة أشخاص ببندقية وسكين. ونقلت كيودو عن الشرطة قولها إن المشتبه به طعن امرأة حتى الموت وأطلق النار على شرطيين ببندقية صيد بالقرب من منزل والده قبل أن يتحصن بالداخل لساعات. كما تم العثور على امرأة مسنة مصابة وفاقدة الوعي خارج المنزل تم أعلان وفاتها في وقت لاحق. وذكرت تقارير أن المهاجم المزعوم كان يرتدي ملابس مموهة وقبعة ونظارة شمسية وقناعاً عندما لاذ بالفرار.

المصدر: وكالات
اليابان
حادث الطعن
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