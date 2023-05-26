الدولار يتجه لثالث مكاسب أسبوعية

ظل الدولار قريباً من أعلى مستوى في شهرين مقابل العملات الرئيسية اليوم الجمعة ويتجه لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية وسط توقعات بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لمدة أطول مما كان متوقعاًَ.

ولا يزال التوتر مخيماً على السوق بسبب مفاوضات سقف الديون الأميركية بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، إذ لم يتبق سوى أسبوع على الأول من يونيو، الذي لن تكون الحكومة قادرة بحلوله على تغطية التزاماتها في حالة عدم التوصل لاتفاق.



وارتفع الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة مسجلاً 139.82 ين، بعد أن بلغ ذروة عند 140.23 ين في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر.

وتراجع مؤشر الدولار 0.05 بالمئة إلى 104.18، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى في شهرين الذي بلغه أمس الخميس عند 104.31.

وارتفع المؤشر واحداً بالمئة خلال الأسبوع، ويتجه إلى تحقيق ثالث مكاسب أسبوعية، إذ زادت توقعات المتداولين بشأن المدى الذي يمكن أن ترتفع إليه أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.





